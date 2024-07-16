Политолог Демчук: сторонникам Трампа пока рано праздновать победу на выборах

Текущая ситуация в США, в том числе покушение и провальные дебаты Байдена, явно играют на руку Дональду Трампу. Однако его сторонникам пока рано праздновать победу на выборах, сообщил политолог Артур Демчук в беседе с Общественной Службой Новостей.

По словам специалиста, до выборов остается еще несколько месяцев, и за это время может случиться масса новых событий. Еще не приняты окончательные решения по уголовным делам против Трампа. Также какие-либо новые факты могут «качнуть маятник в сторону республиканцев».

В целом многое будет зависеть от того, кто будет окончательным кандидатом от демократической партии, отметил Демчук.

Версию о причинах крушения SSJ-100 из-за датчиков поставили под сомнение

«Казанский феномен». Самые известные и опасные группировки Татарстана

Триумфальное появление на Уимблдоне. Что известно о состоянии Кейт Миддлтон

«Это территория Минеева». Каким будет один из самых ожидаемых боксерских поединков лета

Скульптура «с враждебным происхождением». Смоленскому бронзовому оленю нашли место в Истре

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте