Политолог Демчук: сторонникам Трампа пока рано праздновать победу на выборах

Текущая ситуация в США, в том числе покушение и провальные дебаты Байдена, явно играют на руку Дональду Трампу. Однако его сторонникам пока рано праздновать победу на выборах, сообщил политолог Артур Демчук в беседе с Общественной Службой Новостей.

По словам специалиста, до выборов остается еще несколько месяцев, и за это время может случиться масса новых событий. Еще не приняты окончательные решения по уголовным делам против Трампа. Также какие-либо новые факты могут «качнуть маятник в сторону республиканцев».

В целом многое будет зависеть от того, кто будет окончательным кандидатом от демократической партии, отметил Демчук.