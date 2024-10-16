Политолог Данилов: Европа больше не сможет оказывать большое влияние на мировые процессы

Американские СМИ заявили, что в ближайшее время Западную Европу ждет политический паралич. В эфире программы «ОТРажение» свое мнение по этому поводу высказал директор Центра прикладного анализа международных трансформаций РУДН Виталий Данилов, сообщило ОТР .

По его словам, Европе не нашлось места при новом мировом порядке. Сейчас определились три основных актора.

«Это Соединенные Штаты Америки, Россия и Китай. <…> Да, как актор Европа умирает», — пояснил политолог.

Он также отметил, что европейские государства продолжат функционировать. Однако они больше не смогут оказывать большое влияние на мировые процессы, добавил аналитик.