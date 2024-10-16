Политолог Данилов: Европа больше не сможет оказывать большое влияние на мировые процессы

Американские СМИ заявили, что в ближайшее время Западную Европу ждет политический паралич. В эфире программы «ОТРажение» свое мнение по этому поводу высказал директор Центра прикладного анализа международных трансформаций РУДН Виталий Данилов, сообщило ОТР.

По его словам, Европе не нашлось места при новом мировом порядке. Сейчас определились три основных актора.

«Это Соединенные Штаты Америки, Россия и Китай. <…> Да, как актор Европа умирает», — пояснил политолог.

Он также отметил, что европейские государства продолжат функционировать. Однако они больше не смогут оказывать большое влияние на мировые процессы, добавил аналитик.

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