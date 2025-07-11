Политолог Павел Данилин в интервью телеканалу «Звезда» осветил тему дисфункции европейского политического механизма, подчеркнув негативные процессы, происходящие в европейской элите. По его мнению, наблюдается регрессивная динамика, характеризующаяся выдвижением на руководящие посты деятелей, не обладающих профессиональными качествами и компетенциями.

В качестве примера Данилин привел назначение главой Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен, чья политика в области закупки вакцин против COVID-19 обернулась колоссальными финансовыми издержками и утратой доверия со стороны граждан и политиков.

Противодействие политическому курсу Урсулы фон дер Ляйен находит отклик среди оппозиционных фракций Европейского парламента, которые голосуют за выражение недоверия, хотя и не достигают решающего большинства.

Анализируя ситуацию, Данилин выразил уверенность, что эрозия демократических институтов в Евросоюзе усиливается, усугубляемая внутренней борьбой за власть.