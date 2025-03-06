Политолог Данилин: выступление Макрона показывает растерянность европейских лидеров

Политолог Павел Данилин в беседе с телеканалом «Звезда» прокомментировал последнее выступление французского президента Эммануэля Макрона перед согражданами. Он считает, что оно демонстрирует растерянность европейских лидеров из-за отказа США продолжать участвовать в противостоянии с Россией.
Собеседник уверен, что Микрон показывает обычный шантаж.
«Макрон занимается глупым шантажом, рассказывая о смелости и пытаясь набрать очков», — сказал он.
Идею о том, что Франция вместе с Великобританией может стать «ядерным зонтиком» для Европы, Данилин назвал наивной. По словам политолога, во Франции находится всего 360 боеприпасов.
Военные за ночь уничтожили 36 БПЛА над регионами России
Спасатели ликвидировали крупный пожар на складе в Сходне
«Громадная сумма». Орбан — о реальности выплат Украине от «коалиции желающих»
Прятала миллионы в цветочном горшке и угрожала убийством. За что жену экс-мэра Сочи Копайгородского поместили в СИЗО
«Влечению нужна напряженность». Стало известно, что убивает страсть в спальне
Дело лжеврача Никонова суд рассмотрит в закрытом режиме
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте