Политолог Данилин: выступление Макрона показывает растерянность европейских лидеров

Политолог Павел Данилин в беседе с телеканалом «Звезда» прокомментировал последнее выступление французского президента Эммануэля Макрона перед согражданами. Он считает, что оно демонстрирует растерянность европейских лидеров из-за отказа США продолжать участвовать в противостоянии с Россией.

Собеседник уверен, что Микрон показывает обычный шантаж.

«Макрон занимается глупым шантажом, рассказывая о смелости и пытаясь набрать очков», — сказал он.

Идею о том, что Франция вместе с Великобританией может стать «ядерным зонтиком» для Европы, Данилин назвал наивной. По словам политолога, во Франции находится всего 360 боеприпасов.