Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил о готовности взять ответственность за отправку военных своей страны на Украину. В беседе с сайтом телеканала « Звезда » ситуацию прокомментировал политолог Павел Данилин.

По его словам, реализация плана по передаче миротворцев на украинские территории предполагает начало войны с Россией. Англия и ее союзники смогут решиться на такие меры лишь при условии поддержки со стороны США.

«Пойти на это они могут, только если получат поддержку Вашингтона, а это он им не даст и будет категорическим противником введения войск НАТО на территорию Украины», — заявил аналитик.

Он также отметил, что подобные высказывания со стороны Британии делаются в интересах Владимира Зеленского.