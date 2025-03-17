Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил о готовности взять ответственность за отправку военных своей страны на Украину. В беседе с сайтом телеканала «Звезда» ситуацию прокомментировал политолог Павел Данилин.
По его словам, реализация плана по передаче миротворцев на украинские территории предполагает начало войны с Россией. Англия и ее союзники смогут решиться на такие меры лишь при условии поддержки со стороны США.
«Пойти на это они могут, только если получат поддержку Вашингтона, а это он им не даст и будет категорическим противником введения войск НАТО на территорию Украины», — заявил аналитик.
Он также отметил, что подобные высказывания со стороны Британии делаются в интересах Владимира Зеленского.
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