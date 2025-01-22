Политолог Данилин: отмена права вето у одной из 5 стран разрушит ООН

Политолог Павел Данилин в беседе с телеканалом «Звезда» сообщил, что отмена права вето в Совете Безопасности ООН, которым наделены Россия, США, Китай, Франция и Великобритания, может привести к разрушению организации.

Он назвал право вето ключевой составляющей функционирования СБ ООН. Оно выступает как гарантия, что решения, которые не устраивают одну из стран, не будут приниматься.

«Если кто-то хочет разрушить ООН, то, конечно, имеет смысл добиваться отмены права вето», — выразил мнение политолог.

Ранее сообщалось, что кандидат на должность постоянного представителя США при ООН Элиз Стефаник пообещала бороться с наличием права вето у России и Китая.