Политолог Булавицкий объяснил, что самостоятельный удар по Ирану несет для Израиля колоссальные риски

Политолог Константин Булавицкий прокомментировал позицию Израиля, заявившего о готовности нанести удары по Ирану независимо от поддержки Соединенных Штатов. Об этом сообщил «ФедералПресс» .

По мнению эксперта, подобные высказывания можно назвать попыткой стимулировать Соединенные Штаты принимать более активные меры.

«Израильская логика понятна: чем выше градус угрозы Тель-Авиву, тем больше шансов сохранить безусловную поддержку США — военную и дипломатическую. При этом самостоятельный удар по Ирану несет для Израиля колоссальные риски», — отметил аналитик.

Специалист обратил внимание и на тот факт, что Соединенные Штаты на сегодняшний день вовсе не заинтересованы в новом крупномасштабном вооруженном конфликте на Ближнем Востоке.