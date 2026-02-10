Политолог Булавицкий объяснил, что самостоятельный удар по Ирану несет для Израиля колоссальные риски
Политолог Константин Булавицкий прокомментировал позицию Израиля, заявившего о готовности нанести удары по Ирану независимо от поддержки Соединенных Штатов. Об этом сообщил «ФедералПресс».
По мнению эксперта, подобные высказывания можно назвать попыткой стимулировать Соединенные Штаты принимать более активные меры.
«Израильская логика понятна: чем выше градус угрозы Тель-Авиву, тем больше шансов сохранить безусловную поддержку США — военную и дипломатическую. При этом самостоятельный удар по Ирану несет для Израиля колоссальные риски», — отметил аналитик.
Специалист обратил внимание и на тот факт, что Соединенные Штаты на сегодняшний день вовсе не заинтересованы в новом крупномасштабном вооруженном конфликте на Ближнем Востоке.