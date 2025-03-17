Политолог Брекотин: Украина приближается к стадии торга, но до принятия далеко
Политолог Сергей Брекотин прокомментировал действия украинских властей на основе психологической концепции принятия изменений. Об этом сообщила радиостанция Sputnik.
По словам аналитика, в поведении руководства Украины явно отслеживаются стадии принятия неизбежного.
«Раньше они отрицали и даже обсуждать не могли, что Крым, Донбасс останутся в составе России. Теперь они перешли к стадии гнева», — пояснил специалист.
Брекотин указал на скорое наступление этапа торга, приближение к которому заняло три года. Такая медлительность свидетельствует о том, что до настоящего принятия еще далеко, и быстрого результата ждать не стоит, заключил политолог.