Политолог Брекотин: Украина приближается к стадии торга, но до принятия далеко

По словам аналитика, в поведении руководства Украины явно отслеживаются стадии принятия неизбежного.

«Раньше они отрицали и даже обсуждать не могли, что Крым, Донбасс останутся в составе России. Теперь они перешли к стадии гнева», — пояснил специалист.

Брекотин указал на скорое наступление этапа торга, приближение к которому заняло три года. Такая медлительность свидетельствует о том, что до настоящего принятия еще далеко, и быстрого результата ждать не стоит, заключил политолог.