Политолог Брекотин предсказал падение европейской промышленности в ближайшие 10-20 лет

Промышленность государств Европейского союза рискует обрушиться практически на 50%. Этом может произойти в ближайшие 10-20 лет. Такое мнение озвучил «Абзацу» эксперт по энергетике Сергей Брекотин.

По данным политолога, уже сейчас Европа лишилась порядка 17% от пика промышленности. Это падение продолжит развиваться.

«С такими ценами в любом случае ресурсы для них будут становиться все дороже. Процессы будут идти достаточно долго, но падение за 50% промышленности, падение уровня жизни будет не кратковременным, а итоговым следствием», — отметил специалист.

В итоге падение промышленности окажется выше, чем было в Советском Союзе, добавил Брекотин.