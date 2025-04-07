Политолог Бордачев призвал ориентироваться на заявления США и России в переговорном процессе

Программный директор Международного дискуссионного клуба «Валдай», доктор политических наук Тимофей Бордачев высказал мнение относительно текущего дипломатического процесса между США и Россией в эфире радиостанции «Говорит Москва» .

По его словам, несмотря на противоречивые заявления, звучащие ежедневно, такие колебания являются нормальной частью сложных переговоров. Он посоветовал сосредоточиться исключительно на официальных заявлениях России и США, чтобы избежать излишних эмоций и сохранять ясность восприятия ситуации.

«Я бы предпочел ориентироваться на официальные заявления России и на официальные заявления американцев», — сказал собеседник.

Ранее Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что Россия «должна танцевать танго для мира с Киевом, но пока этого не делает».