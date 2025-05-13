Политолог Богачева назвала возможные санкции против «СП-2» примером бюрократической инерции
Возможность введения санкций против поврежденного российского газопровода «Северный поток–2» продемонстрировала неспособность европейских институтов грамотно реагировать на изменение геополитической обстановки вокруг украинского кризиса. Об этом сообщила политолог Анна Богачева в интервью ОТР.
Такое решение прозвучало после заявления представителя Европейской комиссии Паулы Пинью, озвучившей идею возможного наложения ограничений на инфраструктуру трубопровода в связи с отказом России пойти на компромисс с Киевом.
Богачева охарактеризовала инициативу как пример бюрократической инерции, когда старые инструменты воздействия применяются автоматически, несмотря на существенные изменения условий.
Несмотря на отсутствие подробностей о характере планируемых санкций, эксперт допускает возможность появления мер против операторов газопровода либо организаций, потенциально участвующих в восстановлении инфраструктуры. Однако Богачева сомневается в действенности подобного шага.