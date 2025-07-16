Политолог Блохин заявил, что альянс стран Европы «трещит по швам»
Политолог-американист Константин Блохин указал на проблемы во взаимодействии между странами Европы. Альянс «трещит по швам», отметил эксперт в беседе с RT.
Аналитик заявил об утрате консолидирующей силы, коей являлись США во времена правления Джо Байдена.
«Сейчас [Дональд] Трамп дает им свободу выбора. Хотите поддерживать Украину? Делайте это, а мы можем вам предоставить оружие», — отметил эксперт.
По его словам, европейские страны действительно стараются развивать военно-промышленные комплексы, однако желание помогать Украине у некоторых государств постепенно угасает.
Маск решил поменять номер после скандала с Трампом
Черногория выдаст России участника банды, обвиняемого в аферах с ДТП
Съемки фильма про парк Талалихина начали в Подольске
Самое большое количество народных троп в Подмосковье обновят в Балашихе
Около 20 подростков в Петербурге устроили драку со стрельбой из ракетницы
Пятиметровый фонтан кипятка забил в московском дворе
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте