Политолог Блохин заявил, что альянс стран Европы «трещит по швам»

Политолог-американист Константин Блохин указал на проблемы во взаимодействии между странами Европы. Альянс «трещит по швам», отметил эксперт в беседе с RT .

Аналитик заявил об утрате консолидирующей силы, коей являлись США во времена правления Джо Байдена.

«Сейчас [Дональд] Трамп дает им свободу выбора. Хотите поддерживать Украину? Делайте это, а мы можем вам предоставить оружие», — отметил эксперт.

По его словам, европейские страны действительно стараются развивать военно-промышленные комплексы, однако желание помогать Украине у некоторых государств постепенно угасает.