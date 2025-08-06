Политолог Блохин усомнился в перспективах Вэнса стать преемником Трампа

Политолог Константин Блохин проанализировал заявление американского лидера Дональда Трампа о вице-президенте Джее Ди Вэнсе как наиболее вероятном кандидате от Республиканской партии на следующих выборах. Об этом сообщил « Ридус ».

Эксперт отметил некоторые возможные осложнения политика на пути к Белому дому.

«За оставшиеся три с половиной года отношения между Вэнсом и Трампом могут испортиться — Трамп все-таки непростой человек, с ним трудно сработаться», — подчеркнул аналитик.

Он также обратил внимание на риск изменения взаимодействия Вэнса с остальной частью Республиканской партии. По мнению специалиста, события могут развиваться аналогично избирательной кампании 2024 года, когда фаворитом считался губернатор Флориды Рон ДеСантис, но в конечном счете избиратели сделали выбор в пользу Трампа.