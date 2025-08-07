Политолог Блохин указал на отсутствие предпосылок для встречи Путина и Трампа

Политолог Константин Блохин в комментарии для « Ридуса » критически оценил слухи, циркулирующие в западной прессе о возможной скорой встрече президентов США и России — Дональда Трампа и Владимира Путина.

В частности, газета The New York Times опубликовала материал, в котором сообщалось, что Трамп планирует встретиться с Путиным на следующей неделе, а затем провести трехсторонние переговоры с участием Владимира Зеленского.

«Об организации личной встречи Путина с Трампом говорить рано. Встреча двух лидеров должна стать результатом проделанной работы. Сейчас нет никаких предпосылок для нее», — отметил аналитик.

Он также указал на отсутствие конкретных итогов недавнего общения Путина и спецпредставителя США Стивена Уиткоффа. Потоки публикаций в западных СМИ об ожидании соответствующего мероприятия политолог назвал бессмысленным шумом.