Приостановка военной помощи Украине со стороны США стала результатом недавнего конфликта Владимира Зеленского и президента Соединенных Штатов Дональда Трампа. Об этом заявил политолог-американист Константин Блохин в беседе с RT.
По его словам, перепалка в Овальном кабинете подарила американскому лидеру прямое обоснование для прекращения поддержки Украины.
«И очевидно, что для Зеленского, скорее всего, это уже было ожидаемо, поэтому он так себя и вел», — отметил аналитик.
Блохин назвал позиции Зеленского и Европы проблемой для мирного урегулирования конфликта. При этом специалист указал на сближение позиций России и США.
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