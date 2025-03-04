Приостановка военной помощи Украине со стороны США стала результатом недавнего конфликта Владимира Зеленского и президента Соединенных Штатов Дональда Трампа. Об этом заявил политолог-американист Константин Блохин в беседе с RT .

По его словам, перепалка в Овальном кабинете подарила американскому лидеру прямое обоснование для прекращения поддержки Украины.

«И очевидно, что для Зеленского, скорее всего, это уже было ожидаемо, поэтому он так себя и вел», — отметил аналитик.

Блохин назвал позиции Зеленского и Европы проблемой для мирного урегулирования конфликта. При этом специалист указал на сближение позиций России и США.