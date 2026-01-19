Политолог Блохин назвал нереалистичным сценарий с выходом США из НАТО

Политолог Константин Блохин прокомментировал напряженную ситуацию внутри блока НАТО, причиной которой стали претензии США на военный контроль над датскими владениями в Гренландии. Об этом сообщил « Ридус ».

Специалист счел нереалистичным сценарий с выходом Соединенных Штатов из Альянса, ведь объединение играет ключевую роль в реализации американских геополитических и экономических интересов.

«НАТО — это инструмент контроля США над Европой, выкачивания европейских финансовых средств из их экономик в американские ВПК», — объяснил аналитик.

По его словам, все разговоры о выходе из союза — это просто попытки вынудить союзников больше платить.