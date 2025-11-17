Политолог Блохин напомнил о рисках для США от санкций против стран, сотрудничающих с РФ
Политолог Константин Блохин объяснил «Ридусу», какими последствиями грозит инициатива американского президента Дональда Трампа ввести серьезные санкции против стран, сотрудничающих с Россией.
По словам эксперта, подобный жесткий тон со стороны Белого дома в адрес партнеров РФ звучал неоднократно, однако всякий раз приводил лишь к пустым разговорам.
«Уже были сколько раз анонсированы „адские санкции“, тарифные войны против всего остального мира и так далее. Но в реальности либо эти санкции не были инициированы», — напомнил аналитик.
Специалист подчеркнул, что реализация такого сценария нанесла бы ощутимый ущерб самим США и их международным интересам.