Политолог Блохин допустил вмешательство США в конфликт между Ираном и Израилем

США могут вмешаться в конфликт между Ираном и Израилем, если возникнет угроза существования еврейского государства. Такое мнение выразил политолог Константин Блохин в беседе с сайтом телеканала « Звезда ».

«США автоматически втягиваются, потому что обе партии (Демократическая и Республиканская. — прим. ред.) произраильские», — отметил аналитик.

По его словам, в случае призыва Израилем о помощи Соединенные Штаты немедленно окажут поддержку, что значительно повышает вероятность прямого вовлечения Белого дома в конфликт.

На взгляд востоковеда Ирины Федоровой, шансы на мирное урегулирование иранско-израильского конфликта невелики. Она уточнила, что внешняя политика Ирана ориентирована на эскалацию напряженности.