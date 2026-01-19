Политолог Блохин допустил проигрыш Трампа в торговой войне США и ЕС

Политолог-американист Константин Блохин выразил мнение NEWS.ru о возможном развитии ситуации в случае начала торговой войны между США и Европейским союзом.

Согласно его оценке, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп вполне способен потерпеть поражение в подобном конфликте, однако стремление добиться поставленных целей не позволит ему отступить даже перед лицом очевидных рисков.

«Евросоюз воспринимается Трампом чуть ли не как враждебная глобалистская сила. Не факт, что в торговой войне победят Штаты», — заявил аналитик.

По словам эксперта, разногласия по поводу стратегии национальной безопасности США усиливают напряженность, превращая отношения в своеобразную попытку навязывания собственных взглядов и ценностей.