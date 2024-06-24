Политолог Беспалько заявил, что Европа не хочет остаться совсем без российского газа

Евросоюз принял 14-й пакет санкций в отношении России, однако он оказался довольно слабым. Об этом радио Sputnik рассказал член Совета по межнациональным отношениям при Президенте России Богдан Безпалько.

По его словам, Россия спокойно обходит и ранее введенные санкции. И государство слишком большое, чтобы полностью изолировать его от мировой экономики.

«Очередной пакет санкций, который ввели против России, запрещает перевалку сжиженного газа в европейских портах, но не запрещает импорт российского природного газа», — отметил эксперт.

Он подчеркнул, что тем самым европейцы лишь лишний раз продемонстрировали, что не хотят остаться без российского газа.

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