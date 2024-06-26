Для Джулиана Ассанжа пойти на сделку было единственным выходом, чтобы выжить. Таким мнением поделился с сайтом телеканала «Звезда» бывший офицер армии США, политолог Скотт Беннетт.

По его словам, после публикации о получении Хиллари Клинтон денег от стран Ближнего Востока в ее бытность госсекретарем США, на Ассанжа объявили настоящую охоту. На основателя проекта WikiLeaks нацелились сразу и ЦРУ, и военные.

«Мы увидели, как суды в Швейцарии и Британии оказались полностью коррумпированы. Они нечестны и контролируются правительством США. Американское правительство и американские политики пытались уничтожить Ассанжа», — подчеркнул политолог.

Он добавил, что, если бы Ассанж отказался от сделки, его бы просто убили. Признать вину и выйти под залог из британской тюрьмы стало для него единственным выходом. Сейчас журналист направляется в Австралию, гражданином которой является.