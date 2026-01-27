Политолог Йохан Бекман в беседе с Life.ru прокомментировал заявление премьера Финляндии Петтери Орпо о готовности к переговорам с президентом России Владимиром Путиным. Бекман выразил недоумение по поводу риторики, применяемой финскими политиками.

Политолог сообщил, что обвинения России в агрессии против Финляндии несправедливы и искажают исторические факты.

Идея ведения переговоров с Россией в настоящий момент встречает сопротивление со стороны сторонников жесткой линии в правительстве Финляндии. Большинство официальных лиц, включая премьер-министра Орпо, не поддерживают диалог с Москвой, предпочитая следовать за внешнеполитическим курсом США и НАТО. Такой подход губителен для интересов финского народа, которому предстоит столкнуться с большими экономическими и политическими вызовами в ближайшем будущем, считает Бекман.