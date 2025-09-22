Политолог Баширов назвал заявления Эстонии о российских истребителях громким пиаром

Политолог Марат Баширов в эфире радиостанции Sputnik проанализировал ситуацию, связанную с заявлением властей Эстонии о нарушении воздушной границы тремя российскими истребителями МиГ-31.

Напомним, российская сторона опровергла обвинения, подчеркнув, что полет проходил в рамках закона и в строгом соответствии с международными правилами.

«Эстонцы нарисовали прямую линию и заявили, что наши истребители ее пересекли. Но все это вторично. Главное — им нужны деньги. Для этого и нужен громкий пиар», — пояснил аналитик.

По его словам, Эстонии приходится громко заявить о наличии внешней «угрозы», чтобы оправдать дальнейшее финансирование.