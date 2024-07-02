Политолог Бардин назвал запланированным провал Байдена на первых теледебатах с Трампом

Представители Демократической партии США специально настояли на участии Байдена в теледебатах, чтобы он показал, что неизбераем. Об этом сообщил MK.RU член высшего совета Общероссийского движения «Сильная Россия», политолог Максим Бардин.

По его словам, близкие Байдена панически боятся за свое будущее и настаивают на его новом выдвижении. Они не позволят президенту снять свою кандидатуру.

«Казалось бы, самые близкие люди должны были оградить Байдена от излишних физических нагрузок, но они, наоборот, силой толкают его в самое политическое пекло. Им есть чего опасаться», — отметил эксперт.

Он добавил, что в демократической партии много людей, которые не согласны с новым выдвижением Байдена. И именно они настаивают на его публичных выступлениях, чтоы показать, как плохо обстоят дела в стране.

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