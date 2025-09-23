Политолог Атаев заявил, что Пашиняну вряд ли удастся одолеть церковь
Противостояние светской и церковной власти определяет судьбу Армении, заявил кавказовед Артур Атаев в интервью «Известиям».
По его словам, премьер-министр Никол Пашинян понимает, что именно церковь представляет собой настоящую оппозицию. Ее характеризует строгая внутренняя организация, признанный лидер и ясное видение желаемого будущего.
«Глобально перед Пашиняном стоит простой выбор: либо он отстраняет католикоса и удерживает власть, либо в какой-то перспективе церковь его сместит», — отметил политолог.
Он также добавил, что светская власть вряд ли способна победить духовенство. На взгляд аналитика, за католикосом Гарегином II стоят люди, способные идти до конца.