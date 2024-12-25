Политолог Асафов: у Турции есть задача по присоединению части Сирии

После падения режима Башара Асада появилась вероятность нарушения территориальной целостности Сирии. Задачу по присоединению части регионов, в частности, имеет Турция. Об этом заявил политолог Александр Асафов в интервью «ФедералПресс».
«Безусловно, у Турции есть такая задача. Она декларировалась на уровне высшего военно-политического руководства о присоединении ряда регионов», — отметил эксперт.
Асафов добавил, что Турция провела ряд военных операций, которые имели сценарий присоединения некоторых городов Сирии. Сейчас сохранность суверенитета арабской республики во многом зависит от действий нового руководства, подчеркнул политолог.
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