Военный аналитик Алексей Анпилогов выразил мнение в беседе с газетой «Взгляд» , что Франция не располагает достаточными ресурсами для того, чтобы обеспечить ядерную защиту всей Европы. Помимо технических ограничений, предоставление ядерной поддержки другим государствам не принесет Франции значительных политических и экономических выгод.

Это заявление прозвучало вслед за сообщением о желании Польши воспользоваться французской ядерной защитой против предполагаемой «российской угрозы». Комментируя намерение Варшавы, Анпилогов заметил, что наличие собственного ядерного арсенала требует многолетней научно-технической деятельности, огромных финансовых вложений и экономики военного типа, чего у Польши пока нет.

Эксперт подчеркнул, что полякам приходится полагаться на Францию и Соединенные Штаты, так как британская система вооружений в значительной степени зависит от сотрудничества с Америкой. Так, ракеты «Trident», размещаемые на британских подводных лодках, управляются специалистами США, равно как и обслуживание других видов британского ядерного вооружения.