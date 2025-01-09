Политолог Ананьева: Маску стоит объединяться с лейбористской оппозицией

Политолог считает, что британская политическая система не позволит Маску реализовать его план. Дело в том, что в Великобритании парламент обладает полномочиями на пять лет. Лейбористы имеют значительное преимущество. Организовывать досрочные выборы может только премьер-министр, добавила Ананьева.

«Альтернативные движения — не выход. Фарадж — так Маск еще и против Фараджа выступил. Консерваторы, во-первых, слишком системные, во-вторых, они себя дискредитировали», — добавила политолог.

Ананьева считает, что Маску стоит объединяться с внутренней лейбористской оппозицией для решения конфликта.