Политолог Аджамян допустил рост числа провокаций в адрес РФ на Балтийском направлении

Политолог Норат Аджамян прокомментировал ситуацию с одновременным проведением учений России и НАТО в Балтийском море, напомнив о напряженности в их отношениях. Об этом сообщил « ФедералПресс ».

По словам эксперта, Альянс не станет вступать в открытый конфликт, предпочитая использовать стратегию с попытками ослабления РФ через кризис на Украине.

«В то же время европейские члены НАТО постепенно наращивают военные расходы, модернизируют армии и увеличивают закупки вооружений», — добавил аналитик.

Аджамян допустил рост числа провокаций против российских торговых судов на Балтийском направлении. При этом российский флот сконцентрируется на предотвращении потенциальной морской блокады, желая сохранить важные маршруты, считает специалист.