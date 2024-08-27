Политик Стариков заявил, что США собирают биоматериал для борьбы с русскими

Согласно мнению писателя и политика Николая Старикова, озвученному в эфире радио Sputnik, США используют биоматериалы, вывезенные из Украины, для разработки биологического оружия с избирательным действием. Он считает, что это может быть генетически модифицированное биологическое оружие, предназначенное, в частности, для противодействия российскому населению.

По словам Старикова, работа над созданием оружия, способного поражать определенные расы, возрастные группы или пол, ведется уже длительное время. США определили своими противниками русских и китайцев, поэтому они собирают биоматериалы проживающих на территории Украины.

Стариков пояснил, что аналогично биоматериалы китайцев могут собираться на Тайване и, возможно, в самой КНР. То, что сейчас происходит, связано со сбором проб для борьбы с русскими, и наиболее удобно это делать на Украине, где проживают русские, добавил он.

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