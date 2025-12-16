Политик Олейник допустил, что Франция тоже выступит против изъятия активов РФ

Еще четыре государства выступили против изъятия замороженных российских активов. Помимо ранее заявивших свою позицию Бельгии, Венгрии и Словакии, теперь в числе противников подобной инициативы оказались Италия, Болгария, Мальта и Чехия. В беседе с ОТР ситуацию прокомментировал политик Владимир Олейник.

Эксперт допустил, что за этими странами может последовать и Франция. Как пояснил специалист, в России находятся ценные активы европейских компаний, и любые попытки незаконной экспроприации приведут к симметричному ответу РФ, вызывая недовольство среди бизнеса.

«Я думаю, что, скорее всего, в отношении тех стран, которые не пойдут на такое решение, <…> вряд ли Россия будет принимать зеркальные решения, чтобы все видели, а не так, что всех под одну гребенку», — высказался Олейник.

По его словам, государства, стремящиеся избегать проблем с российскими активами, ищут обходные пути. Один из возможных вариантов — совместный сбор необходимых средств, однако свободных финансовых ресурсов внутри Европейского союза практически нет, добавил политик.