Политик Илан Шор назвал Молдавию «очередным полем боя» для Запада
Лидер оппозиционного блока «Победа» Илан Шор назвал Молдавию «очередным полем боя» потенциально для Запада. Об этом он сообщил RT.
По словам собеседника, многие руководители молдавских регионов не считают выборы президента легитимными. Шор заявил, что Майя Санду «узурпировала офис здания президента».
«Молдавия — это очередное поле боя потенциально для Запада, поэтому они Молдавии разрешают все: беспредельничать, узурпировать выборы и делать многие такого рода вещи», — сказал политик журналистам.
Ранее глава Гагаузии Евгения Гуцул сообщала, что региональные власти Молдавии не признают Санду главой государства.