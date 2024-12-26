Лидер оппозиционного блока «Победа» Илан Шор назвал Молдавию «очередным полем боя» потенциально для Запада. Об этом он сообщил RT .

По словам собеседника, многие руководители молдавских регионов не считают выборы президента легитимными. Шор заявил, что Майя Санду «узурпировала офис здания президента».

«Молдавия — это очередное поле боя потенциально для Запада, поэтому они Молдавии разрешают все: беспредельничать, узурпировать выборы и делать многие такого рода вещи», — сказал политик журналистам.

Ранее глава Гагаузии Евгения Гуцул сообщала, что региональные власти Молдавии не признают Санду главой государства.