Коррупционные скандалы, связанные с Украиной, вызвали общественный резонанс и критику в адрес власти. Политический обозреватель Грег Вайнер в интервью Общественной Службе Новостей выразил мнение, что офис президента Владимира Зеленского противостоит антикоррупционным структурам, таким как Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура Украины (САП).

Вайнер подчеркнул, что Украина получила от США и Евросоюза помощь в размере около 500 миллиардов долларов, но не представлена подробная отчетность о том, как были потрачены эти средства. Вашингтон организовал специальную комиссию для расследования, но до сих пор не получены конкретные результаты.

Ряд зарубежных изданий также сообщали о возможном участии Зеленского и его окружения в коррупционных схемах, связанных с энергетикой. Колумнист Bloomberg Марк Чемпион указал, что антикоррупционные ведомства собрали значительное количество доказательств, включая аудиозаписи разговоров, что может привести к новым разоблачениям.