Политический обозреватель Грег Вайнер дал комментарий Общественной Службе Новостей относительно недавних высказываний премьер-министра Словакии Роберта Фицо о состоянии здоровья президента США Дональда Трампа. Фицо выразил личную озабоченность относительно умственного состояния Трампа, ссылаясь на поведение американского лидера, которое, по его мнению, выходит за рамки обычного понимания.

Вайнер подчеркнул разницу в культурах и уровнях опыта между двумя политиками. Фицо, как правило, работает в пределах маленькой европейской страны, где принято оказывать знаки уважения и почтения представителям власти. Трамп, напротив, сформировался в корпоративной среде США, где личное богатство и харизма важнее этикета и церемоний.

Вайнер обратил внимание на различие в ожиданиях от лидеров. В США принято восхищаться богатыми и успешными людьми, которые не стесняясь выражают свои взгляды и мнения. С другой стороны, европейцы привыкли ожидать более степенного и уравновешенного поведения от государственных деятелей.