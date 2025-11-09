Белый дом начал демонстрировать переход от заявлений к активным военным мерам, начав проводить тесты новых видов вооружений, включая баллистические ракеты и возрождение практики ядерных испытаний. Президент США Дональд Трамп все чаще обращается к тематике войн и конфликтов в своих речах. Политический обозреватель Грег Вайнер, комментируя данную ситуацию, видит в действиях Трампа попытку инициировать новую гонку вооружений. Об этом написала Общественная Служба Новостей .

Проведение тестирования ракеты Minuteman III, способной нести ядерный заряд, подтверждает активный этап подготовки к новому витку конфронтации.

Проблематика действий США вызвала озабоченность в Совете Безопасности России, где президент Владимир Путин выразил необходимость переоценки стратегии ядерной безопасности и реакции на американский вызов.

По мнению Вайнера, стратегия Трампа повторяет исторический пример времен холодной войны, когда президент Рональд Рейган использовал программу «Звездные войны» для давления на СССР, вынуждая Кремль увеличить расходы на оборону и ослабившую национальную экономику. Аналогично Трамп намерен создать подобное давление на современную Россию, стремясь спровоцировать рост расходов на оборону, дестабилизировать экономику и вынудить принять выгодные США условия, считает он.