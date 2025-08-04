Сенатор Джабаров отметил, что санкции научили Россию работе в экстремальных условиях

Санкции Соединенных Штатов лишь научили Россию работать в сложных условиях. Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с сайтом RT .

По мнению парламентария, США пытаются наказывать третьи страны за сотрудничество с Россией. Подобные меры объясняются внутренней политической ситуацией в Америке.

«Мы приспособились. То, на что уповает Трамп, не сработает. Он работает на вторичные санкции для Индии, Китая, для потребителей российских энергоносителей. Уже и Бразилия, и Индия, и Китай официально заявили, что не пойдут на поводу американцев в ущерб своим интересам», — подчеркнул Джабаров.