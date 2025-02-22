Писательница Сент-Клэр подала в суд, чтобы добиться признания Маска отцом своего ребенка

Писательница Сент-Клэр попыталась через суд признать Маска отцом своего сына

Annabelle Gordon/Keystone Press Agency
Фото: Annabelle Gordon/Keystone Press Agency/Global Look Press

Американская писательница Эшли Сент-Клэр планирует с помощью суда добиться признания того, что миллиардер Илон Маск является отцом ее ребенка. Об этом сообщила газета New York Post.

Также 26-летняя американка рассчитывает через суд получить единоличную опеку над пятимесячным сыном. Газета назвала писательницу инфлюенсером консервативных взглядов и добавила, что девушка уже подала документы в Верховный суд Манхэттена.

Согласно ее заявлению, Сент-Клэр зачала от Маск ребенка во время путешествия на остров Сен-Барт в январе 2024 года. Писательница утверждает, что предприниматель уже три раза виделся с сыном. Она надеется, что суд обяжет Маска пройти тест на отцовство.

Сам миллиардер новость о ребенке не комметировал. В Сети появлялись сообщения, что Сент-Клэр больше пяти лет сталкерила Маска и пыталась его обольстить.

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