Петербург и Индия определили перспективы промышленного взаимодействия

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Кирилл Поляков провел встречу с представителями крупнейшей индийской компании-производителя инновационных инженерно-технических решений в рамках укрепления экономических отношений между Россией и Индией. Об этом сообщил сайт Peterburg2.ru.