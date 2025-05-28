Петербург и Индия определили перспективы промышленного взаимодействия

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Кирилл Поляков провел встречу с представителями крупнейшей индийской компании-производителя инновационных инженерно-технических решений в рамках укрепления экономических отношений между Россией и Индией. Об этом сообщил сайт Peterburg2.ru.
Встреча прошла в стенах Невской Ратуши. Стороны обсудили повышение эффективности производств путем внедрения современных технологических процессов и автоматизированных систем управления.
Особое внимание участники переговоров уделили вопросам роботизации производственных мощностей и автоматизации рабочих мест, подчеркнув интерес Петербурга к приобретению передовых моделей промышленных роботов различного назначения.
Акцент сделали на расширение партнерства в фармацевтике и производстве медицинского оборудования. Индия остается стратегическим экономическим партнером России.
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