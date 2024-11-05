Песков заявил, что для России не принципиален исход выборов в США

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в беседе с изданием Life ответил на вопрос, играет ли роль для России итог выборов президента США.

По его словам, имя новоизбранного президента США не столь важно для нашей страны.

«Никакой принципиальности [в итогах нет]», — сказал Песков.

Во вторник, 5 ноября, в США стартовали президентские выборы. Республиканская партия в качестве кандидата выдвинула Дональда Трампа, а Демпартию на этих выборах представляет вице-президент Камала Харрис.