Песков заявил, что для России не принципиален исход выборов в США

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в беседе с изданием Life ответил на вопрос, играет ли роль для России итог выборов президента США.
По его словам, имя новоизбранного президента США не столь важно для нашей страны.
«Никакой принципиальности [в итогах нет]», — сказал Песков.
Во вторник, 5 ноября, в США стартовали президентские выборы. Республиканская партия в качестве кандидата выдвинула Дональда Трампа, а Демпартию на этих выборах представляет вице-президент Камала Харрис.
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