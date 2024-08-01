Песков не стал комментировать сообщения об обмене заключенными в Турции

Фото: РИА «Новости»

Кремль пока не комментирует тему обмена заключенными в Турции. Об этом в беседе с ТАСС заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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