Первую комнату для безопасного употребления наркотиков откроют в Британии
Власти Глазго после девяти лет споров добились открытия первой в Великобритании комнаты, где наркозависимые смогут получать необходимые препараты под наблюдением врачей. Об этом сообщила газета The Independent.
Помещение откроется для посетителей 13 января. По мнению авторов инициативы, это склонит наркоманов обратиться за медицинской помощью для борьбы с зависимостью. Комната будет доступна круглый год с 09:00 до 21:00.
Ответственный за наркологические службы член городского совета Глазго Аллан Кейси заявил, что мировой опыт показал, что подобные центры приносят пользу, потому что в итоге зависимые идут на контакт с врачами, чтобы избавиться от своего недуга.
Журналисты напомнили, что впервые власти Глазго выступили с инициативой о создании подобной комнаты в 2016 году, когда в городе произошла вспышка ВИЧ. Но против появления подобного заведения выступило правительство Великобритании. Наконец после девяти лет споров комната появилась.
Ранее уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова рассказала о действующих в ряде регионов России центрах реабилитации, где алкоголики или наркоманы проходят реабилитацию без расставания с детьми. Она подчеркнула, что для избавления от людей от зависимостей разработали специальную программу.