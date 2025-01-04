Первую комнату для безопасного употребления наркотиков откроют в Британии

Власти Глазго после девяти лет споров добились открытия первой в Великобритании комнаты, где наркозависимые смогут получать необходимые препараты под наблюдением врачей. Об этом сообщила газета The Independent .

Помещение откроется для посетителей 13 января. По мнению авторов инициативы, это склонит наркоманов обратиться за медицинской помощью для борьбы с зависимостью. Комната будет доступна круглый год с 09:00 до 21:00.

Ответственный за наркологические службы член городского совета Глазго Аллан Кейси заявил, что мировой опыт показал, что подобные центры приносят пользу, потому что в итоге зависимые идут на контакт с врачами, чтобы избавиться от своего недуга.

Журналисты напомнили, что впервые власти Глазго выступили с инициативой о создании подобной комнаты в 2016 году, когда в городе произошла вспышка ВИЧ. Но против появления подобного заведения выступило правительство Великобритании. Наконец после девяти лет споров комната появилась.

Ранее уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова рассказала о действующих в ряде регионов России центрах реабилитации, где алкоголики или наркоманы проходят реабилитацию без расставания с детьми. Она подчеркнула, что для избавления от людей от зависимостей разработали специальную программу.