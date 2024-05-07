Пасынок главкома ВСУ возглавил автопробег в честь Дня Победы в Австралии | 360°

07 мая 2024, 10:17
Пасынок главкома ВСУ возглавил автопробег в честь Дня Победы в Австралии
Пасынок главкома ВСУ Сырского возглавил автопробег в Сиднее в честь Дня Победы
Пасынок главнокомандующего Вооруженными силами Украины Александра Сырского Иван возглавил автомобильный пробег в Сиднее в честь Дня Победы 9 мая. Об этом он рассказал РИА «Новости».
По словам Ивана, он участвует в мероприятия из-за личного уважения к президенту России Владимиру Путину, а также ради памяти прадедушки-ветерана.
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Иван Сырский живет в Австралии вместе с матерью и братом после развода родителей. В марте он публично обратился к Путину с просьбой выдать ему российское гражданство, писал RT.
В день голосования на выборах президента России 17 марта Сырский пришел к посольству России в Сиднее, где собрались люди с символикой специальной операции на Украине и флагами Донецкой Народной Республики.
Ранее гражданство России у Путина попросил бывший американский офицер Скотт Беннетт. Он записал обращение к главе государства на Красной площади.
ВСУ
Россия
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