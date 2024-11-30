Пассажирка круиза в Антарктиду объяснила, почему устроила голодовку

Наталья Литвинова, российская пассажирка круизного судна Diana, которое не достигло Антарктиды из-за поломки двигателя, объяснила причины своей голодовки. Она рассказала РБК , что ее не устроило предложение компании компенсировать 50% стоимости круиза или 65%, если они забронируют другой круиз у Swan Hellenic.

Женщина сочла это предложение насмешкой. По словам Натальи, она копила на билет несколько лет.

«Я считаю, что сейчас мои действия — единственный способ достучаться до компании. Во вторник вечером я объявила голодовку и до настоящего времени не пью и не ем», — сказала она.

Пассажирка выдвинула требования к компании Swan Hellenic: организовать круиз в Антарктиду в течение ближайших двух лет, возместить стоимость билетов и транспортные расходы. По словам пассажирки, изначально в голодовке участвовали три человека, но затем двое из них прекратили ее по состоянию здоровья.

Ранее пассажиры лайнера SH Diana обратились с открытым письмом к руководству компании Swan Hellenic. Они тоже требуют полного возмещения стоимости тура. Возмущенные пассажиры считают, что компания отправила в плавание неисправный лайнер, тем самым подвергла их жизни опасности.