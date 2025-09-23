Отца Илона Маска обвинили в сексуальном насилии над своими детьми

NYP: Илон Маск отстранился от отца после обвинений сестер и братьев в насилии

Бизнесмена Эррола Маска — отца основателя Tesla и SpaceX Илона Маска — обвинили в сексуальном насилии над детьми. Об этом сообщила газета The New York Times .

Члены семьи обвинили Маска-старшего в насилии над пятью родными и приемными детьми в ЮАР и Калифорнии, начиная с 1993 года.

По версии журналистов, именно с этим связано то, что его самый известный сын, получив просьбы о помощи, отстранился от него.

Приемная дочь обвинила Эррола Маска в том, что в 1993 году тот трогал ее, когда ей было всего четыре года, а в 2003-м нюхал ее грязное нижнее белье.

В 2023-м младший сын бизнесмена, которому тогда было пять лет, заявил, что отец ощупывал его за бедра.

При этом официальных уголовных обвинений в адрес предпринимателя до сих пор не было, расследование по двум происшествиям ни к чему не привело.

Илон Маск никак не комментировал это публично. Всего у 79-летнего предпринимателя девять родных и приемных детей.

Ранее Маск-старший заявил о желании исследовать сферу долголетия.