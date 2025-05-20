Церемония открытия фестиваля «RT.Док: Время наших героев» прошла в в Республике Сербской. Торжественное мероприятие посетили глава Союза журналистов России Владимир Соловьев и советник президента Милорада Додика Желько Будимир, сообщил телеканал RT.
Будимир подчеркнул, что у западных СМИ не получилось дезориентировать его народ в отношении специальной военной операции. Гостями церемонии открытия также стали дипломаты, общественники, сербские ветераны.
Показ пяти документальных фильмов пройдет в культурном центре «Банский двор» в Баня-Луке. Все желающие могут посетить фестиваль бесплатно.
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