Открытая студия «ФедералПресс» начала работу на форуме «Россия — Казахстан» в Уфе

XX Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана открылся в Уфе. Он продлится с 26 по 27 ноября 2024 года. «ФедералПресс» освещает работу площадки с места событий.

На полях форума была организована открытая студия «ФедералПресс». Корреспонденты, фотографы и видеооператоры от СМИ разместились на территории Дворца борьбы.

В рамках мероприятия главы государств обсудят вопросы реализации потенциала торгово-экономического взаимодействия. Среди участников — представители власти, бизнеса и экспертного сообщества обеих стран. Программа включает выставку достижений, тематические панельные сессии, модный показ и другое.

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