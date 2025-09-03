От заговора к обиде. Трамп шокировал заявлением о параде в Пекине

Политик рассказал журналистам, что не поехал в Китай, поскольку «ему было бы там не место».

Никогда даже не думал об этом до этого момента. Никогда не думал, что меня пригласят. Мне бы не следовало там находиться.

Сам парад политик назвал «очень и очень впечатляющим». Трамп счел, что организаторы мероприятия «надеялись, что я буду смотреть, и я действительно смотрел».

При этом только в июле 2025 года президент США не исключал, что примет участие в параде в Пекине. Трамп говорил, что приглашение прислал ему председатель КНР Си Цзиньпин, как передавали «Известия».

Ранее американский лидер заявил, что участие в параде Владимира Путина и Ким Чен Ына он воспринимает как сигнал и даже как «заговор против США». В связи с этим Трамп поручил американским вооруженным силам готовиться к сдерживанию России и Китая.

На том же брифинге Трамп анонсировал новый телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. По словам главы США, беседа должна пройти в ближайшие дни.