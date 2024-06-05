От американцев скрыли ухудшение состояния Байдена

Состояние здоровья президента США Джо Байдена ухудшилось. Уровень его вовлеченности в государственные дела сократился. Знакомые с ситуацией политики рассказали об этом The Wall Street Journal .

Журналисты поговорили с 45 источниками, осведомленными об остановке за закрытыми дверьми Белого дома. По их словам, Байден временами вел себя очень энергично, но потом снова терялся. Президент не владел информацией, делал сомнительные заявления и выступал по шпаргалкам.

«Временами говорил так тихо. <…> Читал по заметкам, чтобы сделать очевидные выводы, делал длительные паузы и иногда так долго закрывал глаза, что некоторые в комнате задавались вопросом, не отключился ли он», — рассказали участники январской встречи по Украине.

Состояние Байдена, по словам источников, нестабильное, а его вовлеченность в работу снизилась. В первый год президентства он провел более 30 встреч с законодателями, а в третий — не более 12.

Поведение политика на публичных мероприятиях лишь подлило масла в огонь. В День поминовения Байден уснул, слушая речь министра обороны США Ллойда Остина. В ответ на вопрос о передаче своих полномочий вице-президенту Камале Харрис демократ нахамил журналисту.