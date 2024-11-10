«Осталось 38 дней». Сын Трампа предупредил о прекращении помощи США Украине

Дональд Тамп — младший, сын победившего на президентских выборах в США кандидата от Республиканской партии, опубликовал видео о скором прекращении военной помощи Украине. Ролик появился на его личной странице в Instagram*.

Кадры показывают встречу американского политика Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским. Все происходящее описывает подпись «Осталось 38 дней до того, как ты лишишься финансовой поддержки».

В конце видео украинского лидера показали крупным планом. Сейчас этого ролика в аккаунте сына Трампа уже нет, предположительно, он его скрыл.

Президент США Джо Байден попробует уговорить следующего лидера страны Дональда Трампа будет не прекращать помощь Украине. По словам помощника американского главы по вопросам нацбезопасности Джейка Салливана, на это у главы Белого дома будет 70 дней.

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