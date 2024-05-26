Антонов: оскорбление Байдена в адрес Путина направлено против российского народа

Очередное оскорбление американского лидера Джо Байдена в адрес президента РФ Владимира Путина направлено против всего народа страны, оно является недопустимым. Об этом РИА «Новости» заявил посол России в США Анатолий Антонов.

В субботу в ходе выступления перед выпускниками военной академии Вест-Поинт Байден назвал Путина «жестоким тираном».

«Правящим местным кругам пора смириться, что мы продолжим проводить суверенную и независимую политику, которая основана на наших национальных интересах. Выпадами в адрес Владимира Путина Байден оскорбляет весь народ России, демонстрирующий сплоченность вокруг главы государства», — заметил в ответ дипломат.

Антонов подчеркнул, что подобное поведение является недопустимым для любого ответственного политика, а тем более — для президента страны.

«Попытки самоутвердиться и словесное хамство отражают злобу США из-за того, что Россия бросает вызов „основанному на правилах“ миропорядку», — добавил он.

Ранее представитель МИД Мария Захарова назвала кринжем года слова Байдена о незаменимой американской нации.